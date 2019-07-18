TİKA'nın gönüllü öğrencileri Nijer'de

NİAMEY (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler Nijer’in başkenti Niamey’e ulaşarak gönüllülük faaliyetlerine başladı.

Gönüllüler, ilk olarak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine katıldı.

Niamey Basın Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, TİKA Niamey Koordinatörü İsmail Bıçaklı, Türkiye Maarif Vakfı Nijer Direktörü Celal Düzcan, çok sayıda Türk iş adamının yanı sıra Nijer hükümeti yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Törenin ardından geçen yıl TİKA tarafından restore edilen Grand Marche Camisi’nde şehitler için Niamey halkı ile dua edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu.

- Kanazi Adası’nda cibinlik dağıtımı



Gönüllüler daha sonra sıtma ile mücadele çerçevesinde Nijer Nehri’nde bulunan Kanazi Adası’nda köylülere 525 cibinlik dağıtıldı. Cibinliklerle sıtma virüsü taşıyan sivrisineklere karşı özellikle çocukların korunması hedefleniyor.

Kanazi Adası yöneticilerinden Abdullah Abalu "TİKA’ya ve Türk halkına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. TİKA her yıl bize çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bizlere desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor, bu vesileyle Türkleri köyümüze davet ediyoruz." dedi.

Cibinlik dağıtımının ardından ada kıyısında çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, Türkiye’den getirdikleri hediyelikler ve şekerlemeleri dağıtarak onlarla vakit geçirdi.

TİKA’nın, Kanazi Adası’nda bakım ve onarımını yaptığı köy okulu ve köy mescidi başta olmak üzere çok sayıda projesi bulunuyor.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.



