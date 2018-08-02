TİKA'nın 'gönüllü elçileri' Nijer'de

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda Nijer'e giden gönüllü öğrenciler, Koure Zürafa Parkı'nda TİKA'nın tadilatını üstlendiği gözetleme kulelerini inceledi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile Nijer'e giden gönüllü ekip başkent Niamey'in doğusundaki parkta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zürafaların doğal yaşam alanlarını gezdi.

Nijer gönüllüler ekibi başkanı Turgut Gazigil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittikleri her yerde Türkiye tarafından ülkeye yapılan yatırımlarla karşılaştığını söyledi.

Zürafaların korunması amacıyla TİKA'nın tadilatını ve yapımını üstlendiği gözetleme kuleleriyle, zürafalar için parkta yapılacak tuzlama alanlarını ekip olarak incelediklerini belirten Gazigil, "Yapılan bu hizmetler Türkiye'nin, insanlığın yararına olan her şeyi koruduğunun göstergesidir. Nijer'de yaptığımız projeler, Türkiye'nin bu ülkede sevilmesini sağlamış. Nijerliler, Türk insanına çok sıcakkanlı yaklaşıyor." dedi.

Gazigil, Tecrübe Paylaşım Programının kendisine çok şey kattığına dikkati çekti.

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.