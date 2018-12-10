TİKA'nın Filistin'de kurduğu fidan üretim tesisi açıldı

CENİN (AA) – Türkiye’nin desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde kurulan fidan üretim tesisi düzenlenen törenle açıldı.



İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatya beldesinde düzenlenen açılış törenine Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.



Filistin Başbakanı Hamdallah törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ederek, tarımın geliştirilmesi ve üretimin devamının sağlanması açısından tarım projelerinin önemine vurgu yaptı.



Hamdallah, “Türk hükümeti tarafından finanse edilen ve TİKA tarafından uygulanan Şehitler Fidan Üretim Tesisini açıyoruz. Bu proje ile yeşil alanları arttırma, çölleşmeye karşı mücadele etme ve gıda güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştireceğiz.” dedi.



Söz konusu üretim tesisinin Batı Şeria’daki en önemli 7 fidanlıktan biri olduğunu vurgulayan Hamdallah, “Filistin’e siyasi ve kalkınma alanında kesintisiz destek veren Türkiye hükümetine ve cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



TİKA'dan daha önce yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde yürütülen ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerde fidan ihtiyacının yeterince karşılanamaması nedeniyle Filistin Tarım Bakanlığı Ormancılık Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cenin Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 bin metrekarelik alan üzerine bin 500 metrekaresini seraların oluşturduğu fidan üretim tesisi hayata geçirildi.



Tarımsal üretime yönelik yetiştirilecek fidanlar ile desteklenecek çiftçilerin aile ekonomisine ve dolaylı olarak Filistin ulusal ekonomisine önemli katkı sağlanacak.



Filistin'deki üretim faaliyetlerine destekleri ile modern üretim teknikleri konusunda Filistin özel sektörüne de model uygulamalar kazandıran TİKA'nın, Filistin'deki birçok sektörde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.