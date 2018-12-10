THY- Euroleague
0553 313 94 23

TİKA'nın Filistin'de kurduğu fidan üretim tesisi açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatya beldesinde kurulan fidan üretim tesisinin açılış törenine, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
TİKA'nın Filistin'de kurduğu fidan üretim tesisi açıldı

CENİN (AA) – Türkiye’nin desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde kurulan fidan üretim tesisi düzenlenen törenle açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatya beldesinde düzenlenen açılış törenine Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Filistin Başbakanı Hamdallah törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ederek, tarımın geliştirilmesi ve üretimin devamının sağlanması açısından tarım projelerinin önemine vurgu yaptı.

Hamdallah, “Türk hükümeti tarafından finanse edilen ve TİKA tarafından uygulanan Şehitler Fidan Üretim Tesisini açıyoruz. Bu proje ile yeşil alanları arttırma, çölleşmeye karşı mücadele etme ve gıda güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştireceğiz.” dedi.

Söz konusu üretim tesisinin Batı Şeria’daki en önemli 7 fidanlıktan biri olduğunu vurgulayan Hamdallah, “Filistin’e siyasi ve kalkınma alanında kesintisiz destek veren Türkiye hükümetine ve cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TİKA'dan daha önce yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde yürütülen ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerde fidan ihtiyacının yeterince karşılanamaması nedeniyle Filistin Tarım Bakanlığı Ormancılık Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cenin Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 bin metrekarelik alan üzerine bin 500 metrekaresini seraların oluşturduğu fidan üretim tesisi hayata geçirildi.

Tarımsal üretime yönelik yetiştirilecek fidanlar ile desteklenecek çiftçilerin aile ekonomisine ve dolaylı olarak Filistin ulusal ekonomisine önemli katkı sağlanacak.

Filistin'deki üretim faaliyetlerine destekleri ile modern üretim teknikleri konusunda Filistin özel sektörüne de model uygulamalar kazandıran TİKA'nın, Filistin'deki birçok sektörde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
  1. Filistin
  2. işgal altındaki Batı Şeria
  3. Rami el-Hamdallah
  4. TİKA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz..
    3. Nobel Barış Ödülleri sahiplerini buldu
    4. Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı..
    5. Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu..
    6. Galatasaray-Porto maçına doğru
    7. Boeing Türkiye'deki ilk Mühendislik ve..
    8. Macron sendika temsilcileriyle görüştü
    9. "Yazmak bir inşa sürecidir"
    10. Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt..
    11. AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek
    12. Afganistan'da helikopter düştü!..
    13. Borsa günü düşüşle tamamladı
    14. 'Karnımda yılan dolaşıyor' dedi,..
    15. Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı
    16. Afganistan'da çatışma: 2 ölü
    17. FETÖ'den gözaltına alınan Talha..
    18. Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından..
    19. Hakkari'de ihaleye fesat operasyonunda..
    20. Eski başbakandan flaş sözler! 'İran..
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor