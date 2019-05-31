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TİKA'nın desteğiyle Tacikistan Sınır Birlikleri Türkçe öğrenecek

31 Mayıs 2019 Cuma 15:25
TİKA'nın desteğiyle Tacikistan Sınır Birlikleri Türkçe öğrenecek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Devlet Milli Güvenlik Komitesi'nde, ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu Sınır Birlikleri Komutanlığı bünyesindeki lisede Türkçe dil sınıfı kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kurulan Sınır Birlikleri Lisesinde ilk etapta yaklaşık 100 yetim ve öksüz çocuğun yatılı eğitim görmesi planlanıyor. TİKA'nın desteğiyle kurulan sınıfta Türkçe dersleri verilecek lisede ayrıca İngilizce, Çince ve Rusça sınıfları da bulunuyor.

Okuldan mezun olan öğrencilerin, Harp Akademisinde eğitim hayatlarına devam etmesi ve akademiden mezun olduktan sonra ülkenin sınır kapıları ve gümrüklerinde görev alması için yabancı dil bilmesi gerekiyor.

Lisenin resmi açılışı, Tacikistan Cumhuriyeti Sınır Birlikleri Komutanlığının kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:25
  1. Tacikistan
  2. TIKA
  3. Türkçe öğreniyor

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