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TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam:- "Bütün dünyada ekonomi küçülürken, Türkiye bir büyüme, kalıbını kırma, yeni açılımlara girme noktasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu ülke 3,5 misli büyüdü. İnşallah bir 3-3,5 misli daha büyümemiz gerekecek bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu büyümeyi de sizlerle birlikte yeni bir anlayışla, yeni bir dünya vizyonuyla yapmamız gerekiyor"- "Her türlü sapıklığın, vahşiliğin, acımasızlığın, tüketim faaliyetlerinin, sadece materyalist bir bakış açısının olduğu bir dönemde, yepyeni, taptaze ve sadece kendisini düşünmeyen 'Ben devletim, milletim için ne yapabilirim?' sorusunu öne çıkartan bir neslin ortaya çıkması için, sizin 21. yüzyılda bütün dünyada yaşanan zorluklara ve tehditlere karşı yeni yaklaşımları ortaya koymanız çok önemli"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bütün dünyada ekonomi küçülürken, Türkiye'nin büyüme, kalıbını kırma, yeni açılımlara girme noktasında olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu ülke 3,5 misli büyüdü. İnşallah bir 3-3,5 misli daha büyümemiz gerekecek bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu büyümeyi de sizlerle birlikte yeni bir anlayışla yeni bir dünya vizyonuyla yapmamız gerekiyor." dedi.

Çam, TİKA tarafından; Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'na katıldı.

Konuşmasında projenin başlangıcına ilişkin bilgi veren Çam, projenin temelinin 2014'e kadar uzandığını ancak 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi süreçler nedeniyle çalışmanın başlatılamadığını aktardı.

Seçilmiş, tecrübeleri olan, zamanının önemli bir kısmını sivil toplum faaliyetlerine ayıran gençlerin önemli bir misyonu bulunduğuna dikkati çeken Çam, gençlere şöyle seslendi:

"Dünya bir değişim ve dönüşüm içinde. Her türlü sapıklığın, vahşiliğin, acımasızlığın, tüketim faaliyetlerinin, sadece materyalist bir bakış açısının olduğu bir dönemde, yepyeni, taptaze ve sadece kendisini düşünmeyen 'Ben devletim, milletim için ne yapabilirim?' sorusunu öne çıkartan bir neslin ortaya çıkması için sizin 21. yüzyılda bütün dünyada yaşanan zorluklara ve tehditlere karşı yeni yaklaşımları ortaya koymanız çok önemli. O açıdan yapacağınız gözlemlerin sadece size kalmaması lazım. Sizin bunları yazarak, çizerek, şiirlere, müziğe, filmlere, fotoğraflara dökerek dünyaya yaymanız lazım. Ben bu vesileyle Anadolu Ajansı ve TRT'ye çok teşekkür ediyorum."

- "Bu projede kurumlar bir vesile"

Bakan Yardımcısı Çam, çalışmanın bir de maddi boyutunun olduğunu ifade ederek, "Çünkü artık her alanda ekonomi daralma noktası yaşıyor. Bütün dünyada ekonomi küçülürken, Türkiye bir büyüme, kalıbını kırma, yeni açılımlara girme noktasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu ülke 3,5 misli büyüdü. İnşallah bir 3-3,5 misli daha büyümemiz gerekecek bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu büyümeyi de sizlerle birlikte yeni bir anlayışla yeni bir dünya vizyonuyla yapmamız gerekiyor. Onun için milli geliri 10 bin dolarlarda olan bir ülkeden, 25 bin dolarla, 2023 vizyonuna çıkarabilmek için kesinlikle global ticarette ve pazarında bizim de pay almamız lazım." diye konuştu.

Bu faaliyette kurumların bir vesile, sembol olduğunu vurgulayan Çam, "Bu bir sivil hareket faaliyeti olarak değerlendirilmekle birlikte tabii ki iş hayatına atılacak olanlarınız da olacak. Pek çoğunuzun özellikle uluslararası alanlara, ticarete, zor olan kısma, ihracata, yatırıma, başka ülkelerle dostluklar kurarak bir çalışmaya da dönüştürebileceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
  1. 2019 Tecrübe Paylaşım Programı
  2. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam

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