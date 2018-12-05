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"Tıkanıklık olursa uluslararası soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz"- "(James Jeffrey'nin açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Konu, çalışma grubu toplantısında da gündeme gelecektir"- "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
"Tıkanıklık olursa uluslararası soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz"

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanının Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Astana sürecinin sonuç vermediğine yönelik açıklaması hakkında Çavuşoğlu, ateşkesin korunması ve siyasi çözüm sürecinin Astana'daki görüşmeler sayesinde devam edebildiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Jeffrey'nin çalışma grubu toplantısı için Türkiye'de olacağını belirterek, Jeffrey'nin açıklaması hakkında, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Konu, çalışma grubu toplantısında da gündeme gelecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "F-35'de sorun istemiyoruz"

Çavuşoğlu, Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) projesi hakkındaki bir soru üzerine, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Arjantin'de düzenlen G-20 Zirvesi'nde gündeme geldiğini ifade etti.

"Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz." diyen Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'nin sadece satın alma sürecinde değil, üretimde de önemli aktör olduğunu belirttiğini aktardı.

Çavuşoğlu, ABD Kongresinde satışın engellenmesine yönelik bazı girişimler bulunduğuna ancak Türkiye'nin önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "İptal edilmesi kolay bir süreç değil." diye konuştu.

- "Uluslararası soruşturmadan çekinmeyiz"

Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki görüşmeleri sırasında gündeme gelen konular arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bulunduğunu da aktaran Çavuşoğlu, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde de konuyu muhataplarıyla ele aldığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin sergilediği tavır, şeffaflık ve kararlılık herkes tarafından takdir ediliyor, teşekkür ediyorlar ancak bizim kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin, önceden planlanmış bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
  1. Astana süreci
  2. Çavuşoğlu
  3. F-35
  4. James Jeffrey
  5. kaşıkçı
  6. NATO
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