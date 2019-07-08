TİKA'dan Vietnam'a eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Vietnam'da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) iş birliğinde 25 GSO personeline 4 gün boyunca "tarımsal istatistik" alanında eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana TİKA tarafından sürdürülen eğitim programı kapsamında, Hanoi'deki İstatistik Ofisi merkez binasında 4 gün boyunca "tarımsal istatistik" alanında eğitim düzenlendi.

Mayısta gerçekleştirilen "Üretici Fiyat İstatistikleri" eğitiminin ardından bu sene verilen ikinci istatistik eğitimiyle devam eden iş birliğinin geliştirilmesi ve istatistik eğitimleri kapsamında sürdürülebilirlik hedefleniyor.

- Eğitim, Vietnam'a tarımsal istatistik alanında katkı sağlayacak

Tarımsal istatistik konusunda Türkiye'de yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi bulunurken Vietnam'da tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşan birim sayısı 16 milyona yaklaşıyor. Bu kapsamda verilen eğitimin Vietnam'a tarımsal istatistik alanında katkı sağlaması amaçlanıyor.

Eğitimin ardından kapanış töreninde konuşma yapan GSO Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Huong, TÜİK tarafından görevlendirilen eğitimci personele Vietnam'la ilgili plaket takdim ederek, verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nguyen, Türkiye ve Vietnam arasında istatistik alanında iş birliğinin olumlu katkılarından bahsederek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.