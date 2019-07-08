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TİKA’dan Vietnam Genel İstatistik Ofisi’ne eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Vietnam’da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) işbirliğinde 25 personele 4 gün boyunca tarımsal istatistik alanında eğitim verildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
TİKA’dan Vietnam Genel İstatistik Ofisi’ne eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Vietnam’da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) işbirliğinde 25 personele 4 gün boyunca tarımsal istatistik alanında eğitim verildi.


TİKA tarafından sürdürülen eğitim programı kapsamında Vietnam’da 4 gün boyunca Hanoi’deki İstatistik Ofisi merkez binasında “tarımsal istatistik” alanında eğitim programı gerçekleştirildi. Bu yılın Mayıs ayında gerçekleştirilen “üretici fiyat istatistikleri” eğitiminin ardından verilen bu sene gerçekleştirilen ikinci istatistik eğitimiyle, Vietnam ile devam eden istatistik işbirliğinin geliştirilmesi ve istatistik eğitimleri kapsamında sürdürülebilirlik hedefleniyor. Tarımsal istatistik konusunda Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi mevcut iken, Vietnam’da tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşan birim sayısı 16 milyonu bulmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitimin Vietnam’a tarımsal istatistik alanında oldukça olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor.


Vietnamlı 30 istatistik uzmanının katılım sağladığı ve oldukça verimli geçen eğitimin açılışı GSO Başkan Yardımcısı Vu Thang Liem tarafından gerçekleştirildi. 4 günlük eğitimin ardından kapanış töreni yapıldı. Programda GSO’nun diğer Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Huong, TÜİK tarafından görevlendirilen eğitimci personele plaket takdim etti. Verilen eğitimlerden mutlu olduklarını ifade eden Huong, Türkiye ile Vietnam arasında istatistik alanında işbirliğinin olumlu katkılarından bahsederek, Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
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