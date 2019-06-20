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TİKA’dan Üsküp kreşlerindeki otizmli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te binası yenilenen ve farklı etnik kökenlerden çocukların eğitim gördüğü bir kreşin otizm eğitim sınıfının açılış töreni gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:44
TİKA’dan Üsküp kreşlerindeki otizmli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te binası yenilenen ve farklı etnik kökenlerden çocukların eğitim gördüğü bir kreşin otizm eğitim sınıfının açılış töreni gerçekleştirildi.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te binası yenilenen ve farklı etnik kökenlerden çocukların eğitim gördüğü ‘Snejana’ kreşinin otizm eğitim sınıfının açılış töreni gerçekleştirildi. Kreşteki çocukların sahneye çıkarak katılımcıların yüzünü gülümsettiği törene Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve çok sayıda davetli katıldı.



“Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyle en güzel karşılığı aldık”


Törende konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kar, “Anlamlı olan burada otizmli çocuklara bir sınıfın yeniden inşa edilmesi ve onların hizmetine bütün araç ve gereçlerin sunulmuş olması, aynı zamanda buradaki çocukların her birine çeşitli oyuncakların dağıtılması. Çocuklarımızın yüzlerindeki bütün o gülümsemeyle, onun karşılığını en güzel şekilde almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.



“Bu güçlü Türkiye’nin her an hazır olduğunun en güzel ifadesidir”


Kara, ayrıca TİKA’nın çalışmalarına değinerek, “TİKA olarak Kuzey Makedonya’da binin üzerinde eser yapılmıştır. Bunların bir kısmı sağlığı ilgilendiriyor, bir kısmı eğitimi, bir kısmı renovasyon noktasında, ama temelinde insan yatıyor bu faaliyetlerin her birinde, insana hizmet etme yolunda hızlıca ilerliyorlar. Dolayısıyla, baktığınız zaman evet Kuzey Makedonya’da binin üzerinde eser yapıldı ama bütün dünya ülkelerini bir araya getirirsek çok ciddi faaliyetlerin yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu da güçlü Türkiye’nin her an hazır olduğunun en güzel ifadesidir” dedi.


Basın açıklamasında bulunan TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Yaden ise “Kreş yönetimiyle ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmeler neticesinde kreşin bir bölümünün otizmli çocuklarımızın eğitim alacağı sınıf olarak düzenlenmesi talep edilmişti.Bunun düzenlemesini yaptık, tadilatını gerçekleştirdik ve içerisini de bu çocuklarımızın kullanabilecekleri özel donanım malzemeleri ekipmanlar ve oyuncaklarla donattık” ifadelerini kullandı.



“Kuzey Makedonya devletine, halkına destek vermeye her zaman devam edeceğiz”


Yaden, “Önümüzdeki günlerde de umarım bu alanda, Kuzey Makedonya’da, otizm alanında çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri, ailelerine yük olmadan kendilerini geliştirebilmeleri, sosyal çevrelere uyum sağlayabilmeleri adına çok daha farklı projelerle, çok daha farklı çalışmalarla ve eğitim programlarıyla, biz TİKA olarak Kuzey Makedonya devletine, halkına destek vermeye her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Katılımcılar arasında bulunan Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar ve Çayır Belediyesi Başkanı Visar Ganiu da TİKA’nın Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemini vurgulayarak ülkeye verilen destek için TİKA’ya teşekkürlerini sundu.


Ayrıca Büyükelçi Tülin Erkal Kara’ya ve TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden’e kreş personeli tarafından teşekkür amaçlı hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:44
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