0553 313 94 23

TİKA’dan Uruguay’da engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uruguay’ın Başkenti Montevideo’da bulunan engelli okuluna servis aracı temin edildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:56
TİKA’dan Uruguay’da engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uruguay’ın Başkenti Montevideo’da bulunan engelli okuluna servis aracı temin edildi.


Başkent Montevideo’da bulunan ülkenin tek tam donanımlı engelli okulu olan Escuela Roosvelt’a öğrencilerin ulaşımında kullanılmak üzere servis aracı temin edildi. Teslim törenine Uruguay Eğitim Bakanlığı Eğitim Direktörü Ines Angelo, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Büyülelçi Ricardo Valera, Birleşmiş Devletler Uruguay Kültür Ateşesi, birçok ülkeden büyükelçi ve okul yönetimi katıldı.


Okul Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Singler, konuşmasında yapılan yardımın kendileri için çok büyük bir önem arz ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.


TİKA tarafından temin edilen servis aracının okulun büyük bir ihtiyacını karşıladığını belirten Singler, iki ülke arasında bu güzel adım ile başlayan ikili ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Teslim töreninin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Açılış töreninde konuşan Eski Yönetim Kurulu Başkanı ise okulun ambleminde çocukları temsilen bulunan nilüfer çiçeği sembolünü göstererek TİKA tarafından yapılan yardım ile birlikte bundan böyle Türkiye’nin de bu çiçeği besleyen güçlerden biri olduğunu ifade etti.


1941 yılında, Başkent Montevideo’da Engelli Çocuklar İçin Ulusal Birlik Vakfı’nın kurulması ile bir vakıf hizmeti olarak kapılarını açan Escuela Roosvelt Okulu, eğitim salonlarının yanında, fizyoterapi ve hidroterapi odaları, atölye veoyun salonları ile açık hava oyun sahalarını da bulunduruyor. Bu anlamda Uruguay’da bulunan hizmet kapasitesi en geniş engelli okul tam gün eğitim veriyor. 2-18 yaş arasında toplamda 82 öğrenciye hizmet veren okulda öğrencilerin bir çoğunun yüksek derecede engelli olması sebebi ile farklı dallarda uzmanlaşmış toplamda 62 eğitici görev yapıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:56
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 34 ilde..
    2. Mamut Art Project ile heyecan verici..
    3. Adanalı mimar şiir okurken kalp krizi..
    4. Ticaret Odası’ndan Başkan Çelik’e..
    5. TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda
    6. Alanya’da operasyonda gözaltına alınan..
    7. Kepez’e Anadolu geliyor
    8. KPSS ücretleri 2019 son dakika ÖSYM..
    9. TİKA’dan Uruguay’da engellilere destek
    10. Eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    11. Kalpleri de fetheden bir belediyecilik..
    12. Akülü aracına Salihli Belediyesi ile..
    13. Cizre’de sele kapılan araçtaki gelin..
    14. Bakan Gül'den PKK'lı adaylar hakkında..
    15. Aynı saatlerde iki farklı mahallede..
    16. 250 bin yavru sazan balığı suyla..
    17. Erkekler Voleybol Play-Off’u Kayseri’de
    18. Millet İttifakı adayı Özdemir: "Biz..
    19. İbrahim Camii’nden Rawda ve Nur..
    20. İş gücü istatistikleri (3)
    21. Doğu Anadolu buz tuttu: Ardahan eksi 12
    22. Karları eriten güzellik
    23. Kayseri Analig Güreş takımı Türkiye..
    24. Silah arkadaşlarını şehit verdikleri..
    25. Bu köy muhtar adayı için referanduma..
    26. Diagne’den Abdurrahim Albayrak’a..
    27. Iğdır’da sigara ve alkol kaçakçılığı
    28. Beşiktaş'tan İlhan Mansız sürprizi
    29. Göztepe, milli araları seviyor
    30. "Temel politikamız rezervlerimizi..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok