0553 313 94 23

TİKA’dan Ürdün’de tarıma destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Üniversitesi Teknokent ve Ürdün Ulusal Tarımsal Araştırmalar Merkezi (NARC) işbirliğinde gerçekleştirilen “Sebze Tohumu Islahında Dihaploidizasyon Yönteminin Kullanılması ve Biyoteknolojik Uygulamaların Geliştirilmesi” projesine Ürdünlü uzmanlara verilen eğitim ile başlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
TİKA’dan Ürdün’de tarıma destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Üniversitesi Teknokent ve Ürdün Ulusal Tarımsal Araştırmalar Merkezi (NARC) işbirliğinde gerçekleştirilen “Sebze Tohumu Islahında Dihaploidizasyon Yönteminin Kullanılması ve Biyoteknolojik Uygulamaların Geliştirilmesi” projesine Ürdünlü uzmanlara verilen eğitim ile başlandı.


Temel gıda maddelerinin büyük bir çoğunluğunun ithal edildiği Ürdün’de, TİKA tarafından tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik yeni teknolojilerin uygulanması konusunda projeler geliştiriliyor.


Bu amaç doğrultusunda TİKA, Ankara Üniversitesi Teknokent ve NARC işbirliğinde yürütülen projenin ilk etabı 17-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirildi. Program kapsamında TİKA tarafından Ürdün’ün tarımsal araştırma alanında ulusal düzeydeki en yetkin ve sorumlu kamu kuruluşu olan Ürdün Tarımsal Araştırmalar Merkezi (NARC) bünyesinde TİKA tarafından kurulması planlanan laboratuvarda görev alacak NARC personeline Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şeküre Şebnem Ellialtıoğlu başkanlığındaki heyet tarafından üç gün süreyle eğitim verildi.


Eğitim programının yanı sıra, heyet üyeleri NARC yetkilileri eşliğinde Mafrak ve Ceraş şehirlerinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ürdün’ün başarılı tohum firmaları ve önemli tarımsal ihracat ürünlerinin üretildiği tesisler ziyaret edilerek uygulanan üretim teknikleri ve özel sektörün sorunları hakkında bilgi alındı.


Türk akademisyenlerden oluşan heyet aynı zamanda Amman Büyükelçisi Murat KARAGÖZ’ü makamında ziyaret etti.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ürdün temsilcisi Nasredin Hag Elamin, Business Development Center (BDC) Başkanı Nayef Z. Stetieh, Ürdün Meyve ve Sebze İhracatçıları ve Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Zuhair Arif Jweihan Ile görüşmeler gerçekleştiren heyet üyeleri Ürdün’de tarım sektörünün gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.


İlk etabı başarıyla tamamlanan proje kapsamında NARC personeline yönelikdüzenlenen eğitim programları 2019-2020 döneminde TİKA koordinasyonunda devam edecek. Eğitimler ile eş zamanlı olarak NARC bünyesinde laboratuvar kurulumunun tamamlanması ve Türk Akademisyenlerin gözetiminde uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldı, Osmanlıspor’la anlaştı
    1. Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldı,..
    2. İstanbul seçimi bitti, sahillerde..
    3. Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde..
    4. BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu..
    5. Koyun yıkamaya giden abi kardeş..
    6. Söke Belediyesi araç filosunu..
    7. Başkan Bozdoğan, mahallerde..
    8. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
    9. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    10. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    11. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    12. Adana merkezli terör operasyonu..
    13. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    14. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    15. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    16. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    17. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    18. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    19. Kan bağışçılarına plaket
    20. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    21. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    22. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    23. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    24. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    25. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    26. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    27. Çorum’dan kısa kısa
    28. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin..
    29. Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret
    30. Valilik ile belediye arasında..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı