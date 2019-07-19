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TİKA'dan Ukrayna'da "Tecrübe Paylaşım Programı"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında gönüllü öğrenciler, Ukrayna'da çeşitli faaliyetlerde yer aldı

19 Temmuz 2019 Cuma 21:49
TİKA'dan Ukrayna'da "Tecrübe Paylaşım Programı"

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gönüllü öğrenciler, Ukrayna'da Kırım söyleşileri, halk dansları,çömlek yapımı, fidan dikimi, Kiril alfabesi öğrenimi gibi faaliyetlere katıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kiev'de ilk kezdüzenlenen programda, 15 gönüllü öğrenci, 12-18 Temmuz'da çeşitli faaliyetlerde yer aldı.

Kırım Tatar geleneksel çömlek yapım atölyesini ziyaret eden öğrenciler, çömlek ustası Rüstem Skibin'in atölye çalışmasında çömlek yapımının inceliklerini öğrenerek, deneyimleme fırsatı buldu.

TİKA Kiev Program Koordinasyon Ofisi'ne giden öğrenciler, kurumun Ukrayna'da gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler hakkında bilgi edindi.

Kiev'de bazı dersliklerini TİKA'nın donattığı 165 No'lu okulu ziyaret eden öğrenciler, Kırım Tatar kültürü, dili ve tarihinin korunması amacıyla faaliyet gösteren Kırım Ailesi sivil toplum kuruluşuyla Kırım Tatarlarına ilişkin söyleşiye katıldı.

Öğrenciler, geleneksel halk danslarını ve Kırım Tatar kültürünün parçası olan şiir ve şarkıları izleme fırsatı buldu. Geleneksel Kırım Tatar nakışı örneklerini inceleyerek uygulamalı çalışmalara katılan öğrenciler, Geleneksel Ukrayna Köyü Pirohovo Etnografya Açık Hava Müzesi ve Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi'ne gitti.

Öğrenciler, başkanlıkça yenilenen Ukrayna Ulusal Bilimsel Doğa Müzesi'nin "Ukrayna'nın Yeraltı Servetleri" sergi salonunu ziyaret etti.

- Kurum ziyaretleri

Program kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin katılımıyla, Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisine bağlı Hryshko Milli Botanik Bahçesi'nde gül fidanı dikildi.

Öğrenciler daha sonra Güldere tarafından Kiev Büyükelçiliği'nde kabul edildi. Güldere ile Ukrayna'ya ilişkin merak edilen konular üzerine görüşme yapan öğrenciler, Büyükelçiliğin düzenlediği 15 Temmuz resmi törenine ve "The Network" isimli belgesel gösterimine katıldı.

Ardından Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen öğrenciler, TİKA'nın yenilediği derslikleri, Türk Enformasyon ve Araştırma Merkezi'ni, simültane çeviri odalarını ve Kırım Tatar dili dersliklerini ziyaret etti.

Öğrenciler, üniversitenin Türkoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencileriyle yaptıkları derste, Ukrayna kültürüne ilişkin bilgi aldı ve temel seviyede Kiril alfabesini öğrendi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilciliği'ne de giden öğrenciler, Ahıska Türkleri ve 1944 Ahıska Sürgünü hakkında belgesel izledi, TİKA Kiev Program Koordinasyon Ofisi'nde Gagauz temsilcileriyle söyleşiye katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret eden öğrenciler, Kiev Müdürü Dr. Ender Korkmaz'dan enstitünün Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

- Küresel gönüllülük

Tecrübe paylaşımı programı TİKA, Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilincinin kazandırılması amacıyla düzenleniyor.

Açıklamada "Tecrübe Paylaşım Programı" ile bu yıl 500'ün üzerinde öğrencinin, 35 ülkede gönüllülük faaliyetlerinde bulunacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:49
  1. Ahmet Yağmur Güldere
  2. Kiev Büyükelçisi
  3. küresel gönüllülük
  4. Tecrübe paylaşımı
  5. TİKA
  6. Ukrayna

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