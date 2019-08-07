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TİKA’dan Uganda’da HIV/AİDS virüsleri ile mücadeleye destek

Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu Konseyi 36.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
TİKA’dan Uganda’da HIV/AİDS virüsleri ile mücadeleye destek

Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu Konseyi 36. toplantısı Uganda’nın başkenti Kampala’da gerçekleştirildi. Öte yandan, HIV/AİDS ile mücadele hakkında 4. Uluslararası Müslüman Liderler Toplantısı da yapıldı.


Bireyler ve Toplumlar Tarafından HIV/AİDS riskinin önlenmesi, tedavisi, bakımı, desteklenmesi ve kontrolü üzerindeki etkisinin hızlı bir şekilde izlenilmesinin görüşüldüğü toplantıya birçok ülkeden katılım sağlandı. Toplantıya Türkiye, Bangladeş, Malavi, Nijerya, Malezya, Pakistan, Güney Afrika, Filistin, Suudi Arabistan, Sudan, ABD, Yemen, Zimbabve, Mısır, Kenya, Ürdün ve Uganda’dan katılım sağlayan uzmanlar, HIV/AİDS ile etkin mücadele ve BM’nin 2030 yılına kadar HIV’ın ortadan kaldırılması hedefine ulaşılması konusunda etkili olabilecek önlemleri ve çözüm yollarını tartıştı.


HIV/AİDS ile mücadelede yeni çözüm yollarının arandığı toplantıya ayrıca Birleşmiş Milletler HIV/AİDS Ortak Programı (UNAİDS), TİKA, Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu (FİMA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Yeşilay Federasyonu ve diğer ilgili kuruluşlardan uzmanlar katılım sağladı.


Toplantının kapanış programı ise Uganda İslami Tıp Derneği’nin ev sahipliğinde başkent Kampala’da yer alan Saidina Abubakar Müslüman Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Kapanış toplantısına Uganda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Edward Ssekandı, Başbakan 2. Yardımcısı Ali Kirunda Kivejinja katılım sağladı. Kapanış toplantısı, HIV/AİDS ile etkin mücadeleye ilişkin sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
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