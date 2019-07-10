TİKA’dan Uganda’da 3D Tasarım ve Modelleme Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Uganda İslam Üniversitesinde verilen 3 Boyutlu Tasarım ve Modelleme eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında Uganda İslam Üniversitesi Kampala Kampüsü’nde 3 hafta süreli 3 Boyutlu Tasarım ve Modelleme konusunda eğiticilerin eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimden Uganda İslam Üniversitesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bölümlerinde görevli 15 akademisyen yararlandı. Katılımcılar kurs boyunca temel düzeyde 3 boyutlu tasarım eğitimi alırken yaptıkları tasarımları TİKA’nın temin ettiği 3D yazıcıda yazdırma şansına sahip oldu.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar için düzenlenen sertifika törenine Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Uganda İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ismail Sımbwa Gyagenda, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu ile birçok basın mensubu katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kerem Alp iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere katkı sağlayan bu eğitim için TİKA ve Uganda İslam Üniversitesine teşekkür ederken, bu tarz mesleki becerileri geliştiren eğitimlerin işsizlik ile mücadelede önemli bir araç olacağını, Uganda’ya gelecek Türk yatırımcılara da nitelikli iş gücü sağlayacağını vurguladı.

Uganda İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ismail Sımbwa Gyagenda da konuşmasında bu güzel proje için Türkiye’ye, TİKA’ya ve katılımcılara teşekkür ederken TİKA ile bundan sonra da birçok proje gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.