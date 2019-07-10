TİKA'dan Uganda'da 3D tasarım ve modelleme eğitimi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Uganda İslam Üniversitesinde "3 Boyutlu Tasarım ve Modelleme" eğitimi verildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında Uganda İslam Üniversitesi Kampala Kampüsü’nde 3 hafta süreli eğitim düzenlendi.

Eğitimden üniversitenin "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" ve "Bilgisayar" bölümlerinde görevli 15 akademisyen yararlandı.

Akademisyenler kurs boyunca temel düzeyde 3 boyutlu tasarım eğitimi alırken, tasarımlarını da TİKA’nın temin ettiği 3D yazıcıdan çıkardılar.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları da verildi.



Sertifika törenine Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sımbwa Gyagenda, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Alp, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere katkı sağlayan bu eğitim için TİKA ve Uganda İslam Üniversitesine teşekkür etti.

Alp, bu tarz mesleki becerileri geliştiren eğitimlerin işsizlik ile mücadelede önemli bir araç olacağına, Uganda’ya gelecek Türk yatırımcılara da nitelikli iş gücü sağlayacağına dikkati çekti.

Rektör Yardımcısı Gyagenda da bu güzel proje için Türkiye'ye, TİKA’ya ve katılımcılara teşekkürlerini bildirirken, TİKA ile bundan sonra da birçok projeyi hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.