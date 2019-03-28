0553 313 94 23

TİKA’dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türk çocuk hekimleri, Panama’da düzenlenen Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) Kongresi’ne katıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:02
TİKA’dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türk çocuk hekimleri, Panama’da düzenlenen Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) Kongresi’ne katıldı. Kongrede Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA’nın gelecek başkanı seçildi.


Uluslararası Pediatri Birliği (IPA), sadece sağlık alanında değil yoksulluk, savaş, göç, çocukların eğitimi, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi gibi birçok alanda farkındalık oluşturmak ve dünyada çocuk ve ergen sağlığını korumak, iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünyada 144 ülkeden çocuk sağlığı derneklerinin üyesi olduğu ve 1 milyon çocuk hekimini temsil eden IPA, Panama’da düzenlediği kongrede çocuk sağlığını tehdit eden birçok konuyu gündemine aldı. Türkiye’nin Panama Büyükelçisi Deniz Özmen ve dünyanın dört bir yanından çocuk hekimlerinin katıldığı kongre kapsamında ayrıca IPA Genel Kurul toplantısında IPA’nın gelecek başkanını belirlemek üzere seçim yapıldı. IPA’ya üye olan bazı ülke dernekleri tarafından aday gösterilen Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA’nın gelecek başkanı seçildi. Dr. Hasanoğlu, bu görevde hizmet edeceği 2 yılın ardından görevine IPA Başkanı olarak devam edecek. Dr. Hasanoğlu, 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın ayrılmasından sonra göreve gelen ilk Türk hekim oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en ilginç anı: "Ölüyü yeniden dirilttik"
    1. 86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en..
    2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    3. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    4. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    5. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    7. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    8. TSKB'de yeni atamalar
    9. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    10. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    12. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    13. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    14. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    15. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    16. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    17. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    18. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    19. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    20. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    21. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    22. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    23. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    24. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    25. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    26. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    27. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    28. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    29. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    30. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak