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TİKA'dan Romanya'ya destek

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
TİKA'dan Romanya'ya destek

BÜKREŞ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, milli kütüphane dijital depolama sistemi, hijyen merkezi ve ortopedi cerrahi ünitesi projesi ile Romanya'ya destek sağladı.

TİKA, üç yeni proje ile Romanya Milli Kütüphanesi'ne dijital depolama sistemi, hijyen merkezi ve Pantelimon Hastanesi'nin ortopedi cerrahi ünitesinin modernleştirmesini gerçekleştirdi.

Başkent Bükreş'te üç projenin gerçekleştirilmesi nedeniyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik ve TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Çevik, Romanya Milli Kütüphanesi'ne kazandırılan dijital depolama sisteminin her iki ülke ortak hafızasının gelecek nesillere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
  1. TIKA

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