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TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 200 tekerlekli sandalye

13 Haziran 2019 Perşembe 11:44
TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 200 tekerlekli sandalye

İSLAMABAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da 130'u çocuk 200 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye ve Ulusal Rehabilitasyon Tıbbı Enstitüsüne (NIRM) 10 sedye ve 15 havalı hasta yatağı yardımında bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan dağıtım törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Pakistan'ın ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Aon Abbas Buppi ile ihtiyaç sahipleri katıldı.

Törende konuşan Yurdakul, yapılan desteğin Türkiye'nin kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bugün yapılan yardımın sayısı değil anlamı önemlidir. Bu yardımlar Türk halkı ve kurumlarının Pakistanlı ihtiyaç sahibi kardeşleriyle yan yana durduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Pakistan'a desteğinin süreceğini kaydeden Yurdakul, "Ramazanda ve ardından gelen bugünlerde paylaşmanın kıymetini daha da iyi anlıyoruz. İnşallah Pakistan'la paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Pakistan'ın öncelikle kalkınma alanlarından olan sağlık, eğitim, turizm ve tarımda bu ülkeye destek verdiğini söyleyen Umut da "Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin sağlık reformu ve alt gelir gruplarının sağlık hizmetine ulaşma imkanlarından övgüyle söz etmiş ve Türkiye'nin bu deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söylemişti. Bu yüzden TİKA olarak Pakistan'ın sağlık sektörününü geliştirilmesine odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Ülkede sağlık alanında birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Umut, "Medikal ürünler sağlayarak ve sağlık personeline kapasite artırıcı eğitimler vererek Pakistan'ın sağlık sektörünün gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Muzaffergarh'da yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan hastanesi bunun en önemli göstergesidir. Bunun yanında birçok hastanede bina yenileme, malzeme desteği ve eğitim desteği sağladık." şeklinde konuştu.

Buppi de Türk kurumlarıyla iki organizasyonda bir araya geldiğini, bunun birinin yetimler diğerinin ise engellilerle alakalı olduğunu söyleyerek, "Bu ancak bir ülkenin başka bir ülkeye duyduğu sevginin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri dağıtılırken sedye ve hasta yatakları ise NIRM Başhekimi Fazli Mevlana'ya teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. Islamabad
  2. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  3. pakistan
  4. TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut
  5. Türk İşbirliği ve Koordinasyon AjansıBaşkanlığı (TİKA)

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