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TİKA’dan Osmanlı eserlerinin bulunduğu Venezuela Ulusal Arşivi’ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Latin Amerika’nın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimleri Simon Bolivar ile Francisco de Miranda’nın el yazmalarının da bulunduğu Venezuela Ulusal Genel Arşivi binasının soğutma sistemi yenilendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:01
TİKA’dan Osmanlı eserlerinin bulunduğu Venezuela Ulusal Arşivi’ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Latin Amerika’nın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimleri Simon Bolivar ile Francisco de Miranda’nın el yazmalarının da bulunduğu Venezuela Ulusal Genel Arşivi binasının soğutma sistemi yenilendi.


Arşiv binasında düzenlenen törene Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas ve Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ile ilgili diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Kültür Bakanı Villegas, Türkiye’nin Venezuela’ya yönelik her alanda sunduğu destek için müteşekkir olduklarını, TİKA sayesinde Latin Amerika ve dünya tarihi açısından büyük öneme sahip belgelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının mümkün hale geldiğini ifade etti. Bu tür çalışmalarla esasen Türkiye-Venezuela ilişkilerinin uzun bir geçmişinin olduğunun ortaya çıktığını belirten Villegas, “İki ülke tarihçilerinin bilimsel çalışmalarının önünü açan bu tür projeler vesilesiyle tüm Türk kurumlarıyla işbirliğini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Büyükelçi Mütevellioğlu da, Türkiye’nin her zaman Venezuela halkının yanında olduğunu, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmeye devam ettiklerini, TİKA’nın Venezuela’da son yıllarda gerçekleştirdiği projelerin ikili ilişkilerde kalıcı eser ve çalışmalar bırakılması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin arşiv alanında sahip olduğu birikim ve tecrübeleri Venezuela ile paylaşmaya hazır bulunduğunu ifade eden Mütevellioğlu, “Venezuela’nın yanı sıra Latin Amerika ve dünya tarihi için de büyük öneme sahip belgelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından bu proje ciddi destek sağlayacak. Bu vesileyle Osmanlı döneminden bu yana Venezuela ile var olan ve kamuoyu tarafından pek bilinmeyen tarihi ilişkiler gün yüzüne çıkacak” dedi.


Kültür Bakanı Villegas, Simon Bolivar’ın 1819 yılında Angostura Kongresi’nde yaptığı konuşmasının el yazmasının örneğini Büyükelçi Mütevellioğlu’na tören sırasında hediye etti. Tören vesilesiyle arşiv binasındaki çalışmalar hakkında bilgi alan yetkililer, Osmanlı döneminden kalan eserleri de ilk elden inceleme fırsatı buldu. Venezuela Ulusal Dans Vakfı tarafından sergilenen dans gösterisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.


Venezuela tarihinin en önemli belgelerinin yer aldığı arşiv binasında Venezuelalı General Francisco de Miranda’nın 1786 yılında Osmanlı topraklarına gerçekleştirdiği seyahati sırasında tuttuğu günlük ile Osmanlı döneminden kalan bazı çalışmalar da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:01
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