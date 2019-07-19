TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle BİSEG Gönüllüler Platformu işbirliğinde 50 kişiden oluşan gönüllü ekip ile 25. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında Nijer’in Tesaoua ve Aquie şehirlerinde sağlık taraması, cerrahi operasyonlar, göz ameliyatları ve diş tedavileri gerçekleştirildi.

Nijer’de ihtiyaç duyulan sağlık operasyonlarını gerçekleştirmek, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak, yerel doktorları eğitmek, yeni teknikleri göstermek ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2006 yılından bu yana TİKA tarafından sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TİKA’nın desteğiyle Nijer’in Tesaoua ve Aquie şehirlerinde başlayan 25. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında göz, genel cerrahi, KBB, aile hekimliği, diş tedavisi, üroloji ve çocuk hastalıkları konusunda yerel personeller ile işbirliği içerisinde iki hastanede aynı anda yapılan çalışmalarda çok sayıda ameliyat gerçekleştirildi ve poliklinik hizmeti verildi. Ayrıca TİKA tarafından temin edilen ilaçlar da hastane yetkililerine teslim edildi. Yerel makamlar ve BİSEG Gönüllüler Platformu, bölgede gerçekleştirilen projelere ve organizasyonlara katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.