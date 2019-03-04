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TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle BİSEG Gönüllüler Platformu işbirliğinde 16 kişiden oluşan gönüllü ekip ile 24.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle BİSEG Gönüllüler Platformu işbirliğinde 16 kişiden oluşan gönüllü ekip ile 24. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında Nijer’in Agadez şehrinde geniş bir sağlık taraması, cerrahi operasyonlar, diş tedavileri, endoskopi ve laproskopi eğitimleri gerçekleştirildi.


Nijer’de ihtiyaç duyulan sağlık operasyonlarını gerçekleştirmek, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2006 yılından bu yana TİKA tarafından sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


TİKA desteğiyle BİSEG, Gönüllüler ve Adana Dosteller Derneği işbirliğinde Nijer’in Agadez şehrinde başlayan 24. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında sağlık taraması, cerrahi operasyonlar, diş tedavileri, endoskopi ve laparoskopi eğitimleri gerçekleştirildi. Binlerce insanın sağlık taramasından geçtiği organizasyonda kullanılan Endoskopi cihazı da yine TİKA tarafından Agadez Devlet Hastanesine temin edildi. Bölgedeki ilk endoskopi operasyonları eğitim amaçlı olarak Türk ve Nijerli doktorlarla beraber yapıldı.


Organizasyonu yakından takip eden Agadez Valisi Sayın Sadou Soloke, Türklerin Nijer’e gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Soloke, “Türkleri yabancı olarak görmüyoruz, sadece sağlık alanında değil her alanda işbirliğine açığız” dedi. Nijer Başbakanı Brigi Rafini’nin de konu üzerinde hassasiyetle durduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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