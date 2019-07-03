TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da bin 552 öğrencisi bulunan ilkokula süt ve gıda yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA yaşanan kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Namibya'da başkent Windhoek'in kırsal kesimindeki Katatura bölgesinde öğrencilere her gün kahvaltı ve yemek verilen, 273'ü yatılı olmak üzere toplam bin 552 öğrencisi bulunan People Primary School (PPS) adlı devlet ilkokuluna 3 bin 777 yarım litrelik süt ve içinde pirinç, şeker, un, kabartma tozu ve sabun bulunan 300 gıda yardım paketi dağıttı.

Gıda paketleri, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, TİKA Namibya Koordinatörü Özlem Güvenç, Namibya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, PPS yetkilileri, medya, öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen programla okul yetkililerine teslim edildi.

Namibyalı yetkililer, ülkede yaşanan kuraklığa duyarsız kalınmadığı için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti. Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığı, tüm diplomatik misyonlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Bu çerçevede ayrıca ülkede "Kuraklık Yönetim Planı" yayımlanmıştı.





