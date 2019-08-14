0553 313 94 23

TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk Kütüphanesi"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının desteğiyle kurulan "Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi" hizmete açıldı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk Kütüphanesi"

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan "Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın Jalisco Eyaleti Guadalajara şehrinin Zapopan ilçesindeki 1138 numaralı halk kütüphanesi, tadilat çalışmalarının sonucunda "Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi" adıyla hizmete açıldı.

Açılış törenine, Zapopan Belediye Başkanı Jesus Pablo Lemus Navarro, eyalet ile TİKA Meksika Ofisi yetkililerinin yanı sıra bölge halkı da katıldı.

Navarro, konuşmasında, "Türkiye'nin ve Türk halkının ne kadar cömert olduğunu biliyoruz. Kalkınma yardımlarında dünyada en ön sıralardalar ve bugün bu proje aracılığıyla bize de uzandılar. Çocuklara ve geleceğe yapılan bu yatırımlar çok anlamlı. Ellerine silah yerine kitap vererek geleceği bugünden değiştiriyoruz. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına selam olsun." ifadelerini kullandı.

TİKA Meksika Koordinatörü Sarper Çınar, TİKA'nın Meksika genelinde giderek artan proje hacmiyle iki ülke arasındaki mesafenin yakınlaştığını, halkların birbirini daha yakından tanımaya başladığını dile getirdi.

- Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi

Tadilat çalışmalarının ardından bina modern cihaz ve ekipmanla donatıldı, yetişkinler, gençler ve çocuklar için ayrı ayrı bölümler oluşturuldu.

Yetişkin kütüphanesinde, İspanyolcaya çevrilmiş Türkçe eserlerin tamamına yakınına yer verilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 6 milyonluk nüfusuyla Meksika'nın ikinci büyük şehri olan Guadalahara'nın 1,5 milyonluk nüfusuyla en büyük ilçesi olan Zapopan'ın merkezindeki kütüphanenin yanı sıra gençler için modern ekipmanla fotoğrafçılık ve bilgisayar kursları verilebilecek alanlar oluşturuldu.

Çocuklar için eğitici setlerle oyun alanları kurulan kütüphanede, Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı bilgilendirme kitapçıklarına da yer verildi.

Açıklamada, Guadalajara'nın "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Meksika'daki merkezi" olduğu vurgulanarak, proje sayesinde Meksika makamlarına, örgütün gerçek yüzü hakkında bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
  1. FETÖ
  2. Meksika
  3. Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi
  4. TİKA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’de kurban satış yerleri temizlendi
    1. Osmangazi’de kurban satış yerleri..
    2. Bayramı gezerek ve eğlenerek..
    3. "Belki ilk defa beyaz tenli Müslüman..
    4. Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı
    5. AK Parti’li Öztürk hemşehrileriyle..
    6. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    7. Başkan Dağtekin: “Türkiye sevdasıyla..
    8. Kütahya'da piknikte bıçaklı kavga: 1..
    9. Marmara Adası’ndaki yangınla ilgili..
    10. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    11. Flaş! Türkler Yunanistan'da..
    12. Urla’nın kadın kahvecileri
    13. TürkAkım alım terminalinin yüzde 95’i..
    14. Gemlik Belediyesi tüm ekipleriyle..
    15. Halk evinde çay 1 TL
    16. Medipol Başakşehir lige döndü
    17. İslâm’da siyaset olmaz diye, yıllarca..
    18. Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır
    19. TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek..
    20. TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk..
    21. AK Parti’li Mersinli: “AK Parti,..
    22. Erkek çocuklarda ’inmemiş testis’..
    23. İran'dan AB ülkelerine "üçüncü adımı..
    24. TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli..
    25. Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    26. Otomobil şarampole yuvarlandı
    27. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    28. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    29. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    30. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan