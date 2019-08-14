TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk Kütüphanesi"

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan "Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın Jalisco Eyaleti Guadalajara şehrinin Zapopan ilçesindeki 1138 numaralı halk kütüphanesi, tadilat çalışmalarının sonucunda "Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi" adıyla hizmete açıldı.

Açılış törenine, Zapopan Belediye Başkanı Jesus Pablo Lemus Navarro, eyalet ile TİKA Meksika Ofisi yetkililerinin yanı sıra bölge halkı da katıldı.

Navarro, konuşmasında, "Türkiye'nin ve Türk halkının ne kadar cömert olduğunu biliyoruz. Kalkınma yardımlarında dünyada en ön sıralardalar ve bugün bu proje aracılığıyla bize de uzandılar. Çocuklara ve geleceğe yapılan bu yatırımlar çok anlamlı. Ellerine silah yerine kitap vererek geleceği bugünden değiştiriyoruz. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına selam olsun." ifadelerini kullandı.

TİKA Meksika Koordinatörü Sarper Çınar, TİKA'nın Meksika genelinde giderek artan proje hacmiyle iki ülke arasındaki mesafenin yakınlaştığını, halkların birbirini daha yakından tanımaya başladığını dile getirdi.

- Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi



Tadilat çalışmalarının ardından bina modern cihaz ve ekipmanla donatıldı, yetişkinler, gençler ve çocuklar için ayrı ayrı bölümler oluşturuldu.

Yetişkin kütüphanesinde, İspanyolcaya çevrilmiş Türkçe eserlerin tamamına yakınına yer verilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 6 milyonluk nüfusuyla Meksika'nın ikinci büyük şehri olan Guadalahara'nın 1,5 milyonluk nüfusuyla en büyük ilçesi olan Zapopan'ın merkezindeki kütüphanenin yanı sıra gençler için modern ekipmanla fotoğrafçılık ve bilgisayar kursları verilebilecek alanlar oluşturuldu.

Çocuklar için eğitici setlerle oyun alanları kurulan kütüphanede, Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı bilgilendirme kitapçıklarına da yer verildi.

Açıklamada, Guadalajara'nın "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Meksika'daki merkezi" olduğu vurgulanarak, proje sayesinde Meksika makamlarına, örgütün gerçek yüzü hakkında bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi.