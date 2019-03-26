TİKA’dan Meksika'da Suriyeli öğrencilere destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’nın Aguascalientes şehrindeki Suriyeli Öğrenci Merkezine tadilat ve donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Kuruluş, Türkiye’nin şefkat ve yardım elini ülkelerinden 12 bin kilometre uzakta Meksika’da yaşayan Suriyelilere de uzattı.

Açıklamada, Suriye hakkında farkındalığı artırmak amacıyla 2014'te Aguascalientes'te kurulan Meksikalı sivil toplum kuruluşu "Habesha Projesi"nin, yüksek öğrenimleri yarım kalan Suriyeli öğrencilerin Meksika'daki prestijli üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama fırsatı sağladığı belirtildi.

Kuruluşun talebi üzerine harekete geçen TİKA, 20 Suriyeli öğrencinin kaldığı merkezin ihtiyacı olan tüm malzeme ve eşyanın teminini gerçekleştirdi.

Ayrıca TİKA, merkezin elektrik ve su tesisatı dahil kapsamlı tadilatını da sağladı.

Açılış töreninde konuşan Projenin Başkanı Adrian Melendez, uluslararası krizlerde Türkiye'nin sergilediği insani duruş ve bu doğrultuda yaptığı çalışmaları anlattı.

Melendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına Suriyelilere gösterdiği cömertlikten dolayı teşekkür etti.