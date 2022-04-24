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Oruç TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar
Oruç

TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de öğrencilere iftar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:28:00 -
TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar

TİKA tarafından, Türk-Macar Öğrenci Derneği’yle (KAPU) iş birliği içinde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında düzenlenen iftar programına, Türk, Macar ve diğer farklı milletlerden Macaristan genelindeki üniversitelerde eğitim alan öğrenciler katıldı. Etkinliğe, Macaristan’da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de iştirak etti.

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