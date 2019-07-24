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TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya sağlık desteği

TİKA tarafından Pirlepe'deki Borka Taleski Devlet Hastanesine ambulans hibe edildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya sağlık desteği

PİRLEPE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Pirlepe'de bulunan Borka Taleski Devlet Hastanesine ambulans desteğinde bulundu.

Düzenlenen törene Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Pirlepe Belediye Başkanı İliya Yovanoski, Hastane Müdürü Dragi Bogoeski ve diğer yetkililer katıldı.

Sağlık Bakanı Filipçe, yaptığı konuşmada, dost ülke olarak nitelendirdiği Türkiye'nin önemli kurumlarından TİKA ile mükemmel bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "TİKA her zaman en çok ihtiyaç duyulanı hibe ediyor ve bu yüzden de hibeler gerekli hizmeti veriyor." dedi.

Pediatri kliniğindeki acil bakım ünitesinin modernizasyonuna da değinen Filipçe, "Bu sayede bebek ölümlerinde ciddi oranda azalma yaşandı. Bu ambulans da hastaların Pirlepe'den Üsküp'teki kliniklere taşınmasını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kara da TİKA'nın sağlıktan eğitim ve tarıma kadar insan hayatına dokunan birçok alanda Kuzey Makedonya'da bine yakın proje gerçekleştirdiğini aktararak, bu projelerde hiçbir zaman din, dil, ırk ve etnik ayırım yapmaksızın tüm insanlara yarar sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yovanoski ise büyükelçilik ve TİKA'dan talep ettikleri bu yardımı çok hızlı bir şekilde aldıklarını belirterek, "Bu hibe, belediyemiz ve vatandaşlarımız için özellikle onların Üsküp'teki kliniklere taşınması noktasında çok önemli." dedi.

- "TİKA dost ve kardeş ülkelere katkı sunmaya devam edecek"

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de Kuzey Makedonya'da özellikle sağlık alanında birçok proje hayata geçirdiklerini anlatarak, TİKA olarak dost ve kardeş ülkelere katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hastane Müdürü Bogoeski ise hibe edilen tam donanımlı acil yardım aracının çalışmalarına büyük ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Bu arada, hibe edilen yeni ambulansın tıbbi ekipman ve donanımı da Türkiye'de yapıldı. Yüksek donanım ve sağlık standartlarına sahip ambulansta ana sedye, iki hareketli sedye platformu, sandalye sedye, oksijen takviye sistemi, vakum sedye, faraş sedye, omuriliği sabitleyici sedye, duvar tip tansiyon aleti, portatif tansiyon aleti, diagnostik, şişme atel seti, vakum aspiratör, stetoskop, traksiyon atel seti, ked yeleği, ventilatör, defibrilatör, canlandırma çantası (sırt çantası), temel tıbbi müdahale çantası, yanık seti, doğum seti, ayarlı boyunluk seti, baş sabitleyici ve serum askılığı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
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