TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Özel Eğitim Seminerleri"

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ve Üsküp Sağlık Ocağı iş birliğinde "Kuzey Makedonya'da Özel Eğitim Seminerleri"nin ikinci modülü düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki İBU Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerlerin ikinci modülüne çok sayıda kişi katıldı.

Bu modülde, İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Deniz Onur "Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama", İzmir Anadolu Otizm Vakfı Terapi Koordinatörü Banu Bahçeci ise "Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu sunum yaptı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada yaptığı açıklamada, geçen ay düzenlenen birinci modülün başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Eğitim Koordinatörü ve Anadolu Otizm Vakfı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın bu projenin hazırlanmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Ayden, "Malumunuz geçtiğimiz ay ilk modül oldukça başarılı geçmişti, 500'ün üzerinde katılımcı olmuştu. Bugün de oldukça yoğun bir katılım var. Zaten malumunuz 4 modüle katılanların tamamının sertifika alması söz konusu.” şeklinde konuştu.

Üçüncü modülün 16 Nisan'da yapılacağını dile getiren Ayden, bu seminerlerin, dördüncü modülün 26 Mayıs'ta tamamlanacağını kaydetti.

İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Onur da yaklaşık 15 yıldır bu alanda otizmli bireylerle çalıştığını söyledi.



Amaçlarının hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesini arttıracak bir yol haritası hazırlamak olduğunu dile getiren Onur, "Dünya istatistiklerine baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü her 59 çocuktan birinin otizm tanısı aldığını bize söylüyor. Dolayısıyla bizlerin uzmanlar olarak bütün bireyler için kanıt temelli, iyi planlanmış, iyi ölçülmüş, değerlendirmesi yapılmış iyi uygulamalar geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Seminerlere okul öncesi öğretmenler, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile bu alanlarda eğitim alan öğrenciler ve ilgili aileler katılabiliyor.

Dört modülden oluşan seminerler, mayıs ayına kadar devam edecek.