TİKA'dan Küba'da iftar

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Küba'nın başkenti Havana'da yaklaşık 150 kişiye iftar verdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çok yönlü dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla son yıllarda bölge ülkelerine yönelik daha aktif bir kalkınma ve iş birliği politikası izleyen TİKA, bölgenin önemli ülkelerinden Küba’nın başkenti Havana’da iftar programı düzenledi. İftara yaklaşık 150 kişi katıldı.

Programa Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Küba İslam Konseyi Temsilcileri, TİKA ve THY yetkilileri, Türk iş insanları, diplomatik misyon temsilcileri ile Küba Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu yetkililerinin yanı sıra Suriye, Yemen, Çad ve Afrika’nın birçok bölgesinden Küba'ya eğitim görmek amaçlı gelen öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Büyükelçi Ekinci, TİKA’nın Küba’da gerçekleştirdiği projelerin ülkede en üst düzeyde takip edildiğini, iftar programının Küba'nın içerisinden geçtiği zor günlerde oldukça faydalı olduğunu ifade etti.



Küba İslam Konseyi Başkanı Yahya Rodrigez ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, TİKA’nın hayata geçirdiği projeler ve düzenlediği iftarla ilgili memnuniyetini belirtti.

