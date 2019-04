TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"nin üçüncü oturumu düzenlendi.

Başkent Priştine'de bir otelde düzenlenen etkinliğe Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Skender Reçica, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti'nin yanı sıra akademisyen, öğrenci ve diğer davetliler katıldı.

Reçica, konuşmasında, TİKA ve Türk devletine bu kategoride sağladıkları finansal destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, özel eğitim, otizm ve down sendromlu çocuklar için daha iyi bir yaşama katkı sağlandığını söyledi.

Bakanlık olarak bu alanda yardım amaçlı somut planlarının olduğunu kaydeden Reçica, gündemlerinde sosyal ve aile hizmetleriyle ilgili yasa tasarısının hazırlanması bulunduğunu, böylece ihtiyaç sahibi kişilerin ve hassas kategorilerin tüm sorunlarını ele almayı, ortadan kaldırmayı umduklarını anlattı.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti de TİKA ile Belediye tarafından finanse edilen otizm merkezinin başkent Priştine'de inşa edildiğini hatırlatarak, bunu, ülkede şimdiye kadar bulunmayan temel bir ihtiyacın karşılanması olarak nitelendirdi.

Otizm ve down sendromu konusunun artık tabu olmadığını, bu konuda herkesin konuşması ve bu kategorinin entegrasyonuna katkı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Ahmeti, "Otizmli çocuklar özel, özel avantajları olan çocuklardır. Biz bu konuda daha fazla konuşmalıyız, daha fazla yardımcı olmalıyız, bizim dayanışmamızı ve yardımımızı sunmalıyız. Entegrasyonları tam olmalı, kreşte, okulda, sosyal hayatta. Fırsattan istifade ederek özellikle TİKA'ya, bu doğrultuda özel olarak yardımda bulunduğu için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar ise otizmli çocukların topluma kazandırılabilmeleri, potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bireyler olabilmeleri için yalnızca özel eğitim alanında çalışan öğretmenlere değil tüm topluma görev düştüğüne dikkati çekti.

Down sendromlu çocuklara eğitim vermek üzere hayata geçirilecek Otizm ve Down Sendromu Rehabilitasyon Merkezi'nin tüm Kosova'ya hayırlı olmasını dileyen Sakar, "Biz Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova halkının her daim yanında olmayı, Kosova'nın her alanda daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Bu amaçla Kosovalı kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Seminerlere öğrenciler, okul öncesi öğretmenleri, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile veliler katılıyor.

"Özel Eğitim Seminerleri"nin dördüncü ve son oturumunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.