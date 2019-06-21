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TİKA'dan Kosova'da arıcılığın geliştirilmesine destek

21 Haziran 2019 Cuma 15:55
TİKA'dan Kosova'da arıcılığın geliştirilmesine destek

PODUYEVA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva şehrindeki E Bukura Mbreteresha Derneği'ne 1050 arılı kovan dağıtımı yapıldı.

TİKA'nın Balkanlar'da yürüttüğü Gıda ve Yaşam Güvenliği Programı kapsamında, Kosova'da uyguladığı Arı ve Arı Ürünleri Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Poduyeva'nın Aşağı Dumnica köyünde arılı kovan dağıtım töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, konuşmasında, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikaya sahip olduğunu, TİKA'nın söz konusu projeleri aracılığıyla yardım elini sunduğunu belirtti.

TİKA'nın desteğinin, üç yılda Poduyeva Belediyesine yaklaşık yarım milyon avroluk ekonomik katkı sunacağını vurgulayan Sakar, "Bu katkıyla Poduyeva bölgesinde, aile ekonomilerine destek olunması, istihdam olanaklarının artırılması, işsizliğin azaltılması ve kırsal bölgede üretimin artırılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

- "Türk ajansı ve milleti yaşamın her alanında yardım yapıyor"

E Bukura Mbreteresha Derneği Başkanı Hilmi Syla da yapılan yardımlardan dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA ve Poduyeva Belediyesi Tarım Müdürlüğüyle yakın iş birliğinde bulunduklarını kaydeden Syla, "Türk ajansı ve milleti, sadece arıcılık alanında değil yaşamın her alanında yardım yapıyor." dedi.

Poduyeva Belediyesi Tarım Müdürü Vezir Januzi ise TİKA'nın yaptığı yardımın belediye ve çiftçiler için son derece önemli olduğunu belirterek, "Sevgili çiftçiler, gerçekten de kurum olarak bizim ve diğer bağışçıların desteğini hak ediyorsunuz çünkü sizin Poduyeva ve Kosova'daki özveriniz her gün yeni istihdam sağlıyor." diye konuştu.

TİKA söz konusu projeyi 2017'den itibaren Kosova'da da uygulamaya başladı.

Törene, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:55
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