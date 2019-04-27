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TİKA'dan Komorlar'daki kasırga mağdurlarına destek

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:01
TİKA'dan Komorlar'daki kasırga mağdurlarına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Komorlar Birliği'nde Kenneth Kasırgası'ndan zarar gören bin 500 aileye acil insani yardım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Moroni'de yaşayan ve kasırga sebebiyle özellikle ev ve iş yerleri hasar gören mağdur ailelere yardım edildi.

Hızı saatte 200 kilometreye ulaşan Kenneth Kasırgası, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Komorlar'da 3 kişinin ölümüne neden oldu. Moroni'de büyük hasara yol açan kasırgada ağaçlar köklerinden sökülürken elektrik ve telefon hatları zarar gördü. Altyapı yetersizliğinden dolayı birçok bölgede su baskınları görüldü.

TİKA, ülkede bulunan Moroni Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla kasırgadan etkilenen felaketzedelere acil yardım desteğinde bulundu.

Bu kapsamda Foumbouni, Dembeni, Mohoro, Pidjani, Mitsoudj, Iconi, Karthala, Koumbani, Itsikoudi, Hahaia, Mbeni, Chezani ve Mitsamiouli bölgelerinde yaşayan ve evleri kasırga felaketinde zarar gören ailelere 37,5 ton pirinç yardımında bulunuldu.

TİKA'nın acil yardım paketleri mağdur ailelere dağıtılmak üzere "Doğal Afetler ve Kriz Yönetimi" yetkililerine iletildi.

Doğal Afetler ve Kriz Yönetim Başkanı Albay Ismael Mogne Doha, dağıtım töreninde, 2017'de Komorlar Birliği'ne yönelik eğitim ve tecrübe paylaşımı kapsamında Komorlar Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğü itfaiye personeline TİKA'nın katkılarıyla Türkiye'de eğitim verildiğini hatırlattı.

Doha, 25 gün süren eğitim programının faydalarının altını çizerek, itfaiye erlerinin kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde yaşamış oldukları doğal afette karşılaştıkları olaylara daha profesyonel bir şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Eğitimler sayesinde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirebildiklerini ifade eden Doha, desteklerinden dolayı TİKA ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açlık tehlikesi altındaki 22 ülkeden biri olarak belirlediği Komorlar, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

FAO'nun yetersiz beslenme oranlarını açıkladığı verilerde Müslüman ülkeler arasında Komorlar yüzde 65,3 ile ilk sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:01
  1. Komorlar Birliği
  2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

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