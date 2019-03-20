TİKA'dan Kırgızistan'daki görme ve işitme engelli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle başkent Bişkek'e bağlı Oktyabr ilçesi Kök-Jar semtinde görme ve işitme engelli ailelerin kaldığı apartmanın yanında faaliyet gösteren Ulusal Görme ve İşitme Derneği bünyesindeki çocuk eğitim merkezindeki odalara tadilat yapıldı.

Tadilatın ardından engelli çocuklar için çocuk yaratıcılık merkezi kuruldu.

Merkezin mobilya ihtiyacını gideren TİKA ayrıca bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi, müzik aleti, ses sistemleri, mikrofonlar, farklı beden milli kıyafetler, ısıtıcı soba, şofben, satranç ve dama takımları, jimnastik kilimler ve kırtasiye malzemesi hibe etti.

TİKA tarafından tadilat ve donanımı tamamlanan çocuk yaratıcılık merkez projesinin devir teslim töreni gerçekleşti.

Törene Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat, TİKA Koordinatörü Ali Muslu, Oktyabr Kaymakamı Valeriy Sitnikov, Kırgızistan Görme ve İşitme Engelliler Derneği Başkanı Marat Taşbayev, aileler ve çocuklar katıldı.

Kırgız çocuklar, davetlilere, akordeon eşliğinde ulusal marş ve şiirler okudu.

‘’Çocuklar yeteneklerini keşfedecek ve geliştirecekler’’

Vasilika Fırat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye olarak, Kırgızistan'da sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ve bu projeleri TİKA aracığıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Muslu ise TİKA'nın 1992 yılından bu yana Kırgızistan'da faaliyet yürüttüklerini hatırlatarak, "Görme ve işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlayacak sanatsal faaliyetler ve yeteneklerini geliştirecek bir merkezin açılmasına destekte bulunduk. Çocuklar okul sonrası bu merkeze gelerek farklı yeteneklerini keşfedecekler veya geliştireceklerdir." dedi.

‘’Ücretsiz eğitim alacaklar’’

Taşbayev ise yaklaşık 10 bin üyesinin bulunduğu derneğin bünyesinde eğitim merkezinin kurulmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Görme ve İşitme Engelliler Derneği Eğitim Merkezi Yöneticisi Şahrizada Askarova da merkezin kurulmasına destek veren herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımız burada ücretsiz eğitim alarak yeteneklerini geliştirecekler." diye konuştu.

Törenin ardından sınıfları gezen misafirlere çeşitli ikramlar sunuldu.