TİKA'dan Kırgızistan'da kadınların istihdamına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kırgızistan'da kurduğu dikiş atölyesinde ücretsiz dikiş kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın 1,5 sene önce Kırgızistan'da açtığı mobil dikiş atölyesinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki heyet sertifikalarını verdi.

Büyükelçi Fırat, kurslardan başarıyla mezun olan 110 kadının yarısından çoğunun istihdam edildiğini ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti. Fırat, bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hazır giyim ürünlerinin orta gelir seviyesindeki aileler için bile fiyatlarının yüksek olduğu Kırgızistan'da, birçok kadın evde dikiş yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürettikleri kıyafetleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Öte yandan dikiş makinesi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dar gelirli kadınlar ekipman alamıyordu. TİKA bu nedenle 2017'de Sosyal Girişimcilik ve Kalkınma Vakfı iş birliğinde kadınların ücretsiz yararlanabileceği dikiş atölyesi kurmuştu.

Kırgızistan'da mobil olarak faaliyet gösteren atölyede, ilk açıldığında Oş şehri meslek yüksek okulunda 59 kadına, daha sonra Madı köyü ve çevresinde 51 kadına dikiş-nakış kursu verilmişti.

