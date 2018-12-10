THY- Euroleague
0553 313 94 23

TİKA'dan Kerkük'te yanan Osmanlı çarşısında teknik inceleme

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer:"TİKA'nın restorasyon uzman mühendisleri çarşıda inceleme yapacak"

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:57
TİKA'dan Kerkük'te yanan Osmanlı çarşısında teknik inceleme

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın restorasyonu kapsamında teknik inceleme başlattı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''TİKA'nın restorasyon uzman mühendisleri çarşıda inceleme yapacak.'' dedi.

Yanan Kayseri Çarşısı'ndaki enkaz kaldırma ve temizleme çalışmasının iki gün içinde biteceğini aktaran Esmer, restorasyon konusunda uzman mühendislerin proje ölçümleri ve inceleme raporu hazırlayacaklarını söyledi.

Esmer, ''Buradaki çalışmayı TİKA, Kerkük Valiliği, Kerkük Kültür ve Tarihi Eserler Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmaktayız. Asıl amaç buradaki Osmanlı eseri olan çarşının ilk kurulduğu günkü mimari ve tarihi dokusunu bozmadan en kısa zamanda restore etmektir.'' diye konuştu.

- "Çarşının ana yapısının zarar görmemesi mutluluk verici"

TİKA Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen de restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Pekşen "Çarşının aslına ve orijinaline uygun bir restorasyon yapacağız. Yaptığımız ilk incelemelerde yapının ana taşıyıcı sisteminin yangından etkilenmediğini sadece sıva katmanının aşırı kirlenmeye maruz kaldığını ve kısmen sıvalarda bozulma olduğunu tespit ettik.'' dedi.

"Çarşının ana yapısının zarar görmemesi mutluluk verici." diyen Pekşen, ''Bu aşamada lazer tarayıcılarla yapının projelendirilmesini gerçekleştirerek aslına uygun şekilde restorasyon yapmayı hedefliyoruz.'' dedi.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı için 7 Aralık'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:57
  1. Irak
  2. Kayseri çarşısı
  3. Kerkük
  4. TİKA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. On Numara çekildi (1)
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    4. Tunceli'de koruma altındaki yaban..
    5. Dostluk bitti! Savaşın ayak sesleri
    6. Moritanya en büyük geleneksel..
    7. İP'li vekil Genel Kurul'dan kovuldu!
    8. Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis..
    9. AB Brexit'te "anlaşmasız" senaryoya..
    10. Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı..
    11. SIPRI raporunu açıkladı! Türkiye atağa..
    12. Romanya'da yenidoğan 39 bebeğe "süper..
    13. Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş..
    14. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. İspanya'da Greenpeace'ten "Suudi..
    17. Lukas Podolski, Galatasaray..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor