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TİKA’dan Kamerunlu kakao üreticilerine destek

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
TİKA’dan Kamerunlu kakao üreticilerine destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Orta Afrika ülkesi Kamerun’da kakao yetiştiricileri için modern tesis inşa edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, dünyanın en büyük kakao üreticilerinden Kamerun'un başkenti Yaounde'de çiftçilerin modern ve hijyenik şartlarda ürünlerini işleyebilmeleri için fermantasyon ve kurutma tesisi kurdu.

Açıklamada, çiftçilerin ilkel yöntemlerle kakao üreticiliği yapmaya devam ettiği ve kurulan tesisin kakao hasatından sonra kakao taneleri için önemli olduğu vurgulandı.

Tesis, kakao tanelerinin, hasattan sonra toz ve toprak gibi istenmeyen maddelerle karışmasını ve rutubet oluşmasını engelliyor.

TİKA desteği sayesinde modern şartlarda ürettikleri son kakao hasadını işleyen çiftçiler, Kamerun’da büyük bir gıda firmasının ürünlerini incelediğini ve en iyi kalitede kakao üretildiğini aktardı.

Tesis sayesinde kazançlarının arttığını söyleyen Kamerunlu çiftçi Nkoudou Jilbere Atouba, Türk halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, Kamerun'da 600 binden fazla çiftçinin kakao yetiştiriciliği yaptığı ve üretimin yüzde 40’nın Yaounde’de yapıldığı belirtildi.

Kamerun Kakao Kurumundan (SODECAO) alınan bilgiye göre, yıllık 300 bin ton civarında kakao üreten Kamerun, ekipman ve tesis eksikliğinden dolayı Fildişi Sahili ve Gana gibi diğer üretici ülkelerin ürünlerine göre düşük kaliteli de kakao üretiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
  1. kakao üreticileri
  2. Kamerun
  3. SODECAO
  4. TİKA
  5. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

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