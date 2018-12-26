0553 313 94 23

TİKA'dan Irak'taki Türkmen öğrencilere eğitim desteği

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:12
TİKA'dan Irak'taki Türkmen öğrencilere eğitim desteği

ERBİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde Türkmen öğrencilere eğitim desteği kapsamında bin adet çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Erbil'deki Türkmen Fuzuli İlkokulu'nda hediyelerin dağıtımı öncesi düzenlenen törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'deki Türkmen okulunda okuyan öğrencilere eğitim desteği amacıyla toplam bin çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkı sunmaya devam edeceğini belirten Esmer, "Biz TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim anlamında destek vermek için bir kampanya başlattık. Bu kapsamda öncelikle Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçesindeki 30 okulda 2 bin Türkmen öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık." diye konuştu.

- Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırılacak

Irak'ın Kerkük kentinde de öğrencilere eğitim desteğinde bulunacaklarını ifade eden Esmer, Kerkük'te 800, Musul'un Telafer İlçesinde bin, Bağdat'ta da 800 adet çanta ve kırtasiye malzemesi ulaştırmayı planladıklarını aktardı.

Esmer, TİKA'nın kırtasiye malzemesi ve çanta desteğinden Irak genelinde toplam 5 bin 500 öğrencinin yararlanacağını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:12
  1. eğitim desteği
  2. kırtasiye
  3. TİKA
  4. Türkmen öğrenciler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
    1. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    2. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    3. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    4. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    5. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    6. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    7. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    8. Polonya'da yangın: 6 ölü
    9. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    10. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    11. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    12. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    13. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    14. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    15. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    16. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    17. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    18. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    19. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    20. Dağcılara "çığ" uyarısı
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı