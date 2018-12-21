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TİKA'dan Hırvatistan'da okul öncesi eğitime destek

TİKA, Hırvatistan İslam Birliği çatısı altında açılan çocuk yuvasına oyun parkı ve donanım desteğinde bulundu

21 Aralık 2018 Cuma 18:47
TİKA'dan Hırvatistan'da okul öncesi eğitime destek

RIJEKA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Hırvatistan İslam Birliği (Diyanet İşleri) çatısı altında açılan "Dünya-Zürafa" Çocuk Yuvası'na oyun parkı ve donanım desteğinde bulunuldu.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programa Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, Primorsko-Goranska Kantonu Başkan Yardımcısı Marina Medaric, Rijeka Belediye Başkan Yardımcısı Marko Filipovic, TİKA yetkilileri, öğretmen ve veliler katıldı.

Proje fikrinin sahibi Esma Halepovic Djecevic, 2015'te Rijeka Camisi cemaatinden dört kadın olarak çocuklar için bir yuva açma fikrini ortaya attıklarını belirterek, "O günden beri verdiğimiz uğraş bugün somutlaştı. Çok mutluyuz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Filipovic de "Avrupa'nın en güzel manzaralı camisi" olarak nitelendirdiği Rijeka Camisi bünyesinde yeni bir eğitim yuvası açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye ve projeye destek olan kurumlara teşekkür etti.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç ise TİKA'nın tüm dünyadaki çalışmalarını "Her Şey Bir Tebessüm İçin" sloganıyla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Umarım bu güzel eğitim yuvasında da çocukların yüzünden hiç tebessüm eksik olmaz." ifadesini kullandı.

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Hasanovic de destekleri için Rijekalı yerel yöneticilere, TİKA'ya, Türkiye'ye ve İslam Birliği çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hırvatistan İslam Birliği Rijeka Meclisi Başkanı Samir İljazi, projeye katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür belgesi sundu.

Çocuk yuvası okunan duanın ardında, Hasanovic, Koç ve yuvanın müdürü Marija Simunovic tarafından açıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:47
  1. eğitim
  2. Hırvatistan
  3. TİKA

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