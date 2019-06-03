TİKA'dan Hırvatistan'da iftar programı

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazanın son gününde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de iftar programı düzenledi.

TİKA tarafından Hırvatistan İslam Birliği organizasyonunda bir otelde düzenlenen iftara Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic, İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Kitarovic, iftar programında yaptığı konuşmada, Hırvatistan'da dinler arası diyaloğun örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Gerçek din saf, adil ve insancıldır. Din, insanları sevgi ve ortak iyilik üzerine toplar, birleştirir. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım." dedi.

Başbakan Plenkovic de Hırvatistan'ın İslam'ı resmi din olarak kabul eden ülkelerden olduğunun altını çizerek, "İslam Birliği ile olan ilişkimiz son derece iyi. Karşılıklı diyalog ve saygı ortak kararlar almamızda büyük rol oynuyor." diye konuştu.

Hasanovic ise Hırvatistan'ın azınlık hakları noktasında yüksek standartlara sahip olduğunu ifade ederek, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İftar programı kapsamında Türk ezgilerinden oluşan konser verildi.



