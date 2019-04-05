TİKA’dan Hırvatistan’da Genç Girişimcilik Zirvesi’ne destek

Avrupa’nın en prestijli gençlik konferanslarından biri olan LEAP Zirvesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 40’ı aşkın ülkeden 3 binden fazla genç katılımcı ve 67 alanında uzman konuşmacıyla Zagreb’te gerçekleşti.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen LEAP Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından genç girişimciler, profesyoneller ve değişim oluşturan insanlar katıldı. 80’in üzerinde ders niteliğinde konuşma yapan yerel ve yabancı konuşmacılar, dijital teknolojiler, yenilikler, girişimcilik, Avrupa Birliği ve birçok ilham verici hikayeyle zirveye katkıda bulundu. Hırvatistan’ın ABD Büyükelçisi Robert Kohost, Frankfurt Kanser Araştırmaları Merkezi kurucu ortağı Profesör Ivan Dikic, Avrupa Uzay Ajansı Temsilcisi Martin Mössler gibi isimlerin de konuşma yaptığı zirvede, zirvenin ana destekçilerinden biri olarak TİKA da yer aldı. Konuşmacılar aynı zamanda 4 paralel sahnede söz aldı.

4 gün süren zirvenin ilk 2 günü zirve öncesi program olarak çeşitli workshoplara, yarışmalara ve düşünsel etkinliklere ayrıldı. Son 2 gününde ise zirve alanında uzmanlaşmış ve başarılarıyla alanlarında fark oluşturan birçok CEO’ya, girişimciye ve bilim adamına ev sahipliği yaptı. Konuşmacılar başarı hikâyelerini anlatarak katılımcılarla tecrübelerini paylaştı. Ayrıca zirvede dünyada fark oluşturan TİKA faaliyetleri ve projeleri katılımcılara anlatıldı. Program sonunda organizasyonun gerçekleşmesi için verdiği katkılardan dolayı TİKA’ya teşekkür edildi.

Her yıl Zagreb’te düzenlenen ve katılımcıların ücretsiz katılabildiği LEAP Zirvesi’nin ana partneri Avrupa Komisyonu olup, zirve birçok uluslararası şirket tarafından da tanınıyor. İngilizce Learn=Öğren, Engage=Bağlan, Act=Harekete Geç, Progress=İlerle sözcüklerinin baş harflerinden oluşan Gençlik Zirvesi, 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından en başarılı girişimcilik zirvesi olarak ödüllendirildi.