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TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda Festivali'ne destek

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda Festivali'ne destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın doğusunda Türk tarihini ve kültürünü canlandırmayı hedefleyen 4. Tarda Festivali'ne destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Hırvatistan'ın Darda şehrindeki Esterhazy Kalesi'nin bahçesinde, Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde, Darda Belediyesi, Osijek Valiliği ve TİKA’nın desteğiyle düzenlendi.

Türk kültürünün farklı unsurlarının tanıtıldığı ve 2 gün süren festivalin açılışında konuşan Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, TİKA başta olmak üzere bu festival için destek veren kuruluşlara teşekkür ederek, 4. kez düzenlenen festivalin yaklaşık 200 yıllık tarihi birlikteliği yeniden hatırlamayı hedeflediğini söyledi.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç, festival fikrinin 3 buçuk yıl önce Darda Belediyesindeki bir toplantıda çıktığını belirterek, "Artık gelenek haline gelmiş olan festivalin bölgedeki muadil tarihi festivallerden en önemli farkı tamamen kültür ögelerine yer verip savaş manzaralarına yer vermeyerek ortak kültürü ve dostluğu vurgulamasıdır." şeklinde konuştu.

Osijek-Baranja Vali Yardımcısı Goran Ivanovic Lac ise festivalin bölgedeki turizmi canlandırdığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki ilişkileri artıran bu festivale destek olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Türk motiflerinin yer aldığı seramik atölyesi, Türk mutfağının tanıtıldığı gastronomi bölümü, çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları, Esterhazy Kalesi'nin mahzenlerinde düzenlenen Türk filmleri gösterimi, 16. yüzyıl modası ve saç şekilleri, "Türkiye’de Nereye Gidilir Tanıtımı" gibi etkinliklerin yapıldığı festivalde bölgenin en ünlü sanatçılarından Hanka Paldum, "Sevdalinka" konserinde sahne aldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
  1. Hırvatistan
  2. TİKA

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