0553 313 94 23

TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla mücadeleye destek

Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi konu alan "Bu Yolun Son Durağı" isimli oyun sahnelendi

10 Mart 2019 Pazar 20:31
TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla mücadeleye destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliği ile yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marneuli kentinde gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Azerbaycan asıllı kişilerin çoğunlukla yaşadığı kentte, TİKA ve Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle uyuşturucu bağımlılığının aile yapısına yıkıcı etkisinin anlatan "Bu Yolun Son Durağı" isimli oyun izleyiciler ile buluştu.

Marneuli kültür evindeki etkinliğe TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Enstitüsü temsilcileri, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti yetkilileri, bölge milletvekilileri ve öğrenciler katıldı.

Demirdağ, programda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, TİKA ile Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin ülkede bağımlılıkla birlikte mücadele ettiğini kaydetti.

Program sonunda, oyunculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Bu Yolun Son Durağı", Tiflis dahil 4 şehirde seyirciyle buluşmuştu.

Bağımlılığın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle genç nesilde farkındalığın artırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi amacıyla Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle 2015'te kuruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:31
  1. TİKA’dan Gürcistan’da bağımlılıkla mücadeleye destek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konjonktivit nedir? Göz kaşıntısı neden olur? Nasıl geçer?
    1. Konjonktivit nedir? Göz kaşıntısı..
    2. Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan Zeytinburnu..
    4. İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü
    5. Papatya çayı diş ağrısına da iyi geliyor
    6. Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu..
    7. Zeybekci: “1 Nisan’da o zeybek Konak..
    8. Numan Kurtulmuş Sancaktepe’de..
    9. Bakan Varank: "Karşımızda öyle bir şer..
    10. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Taksim’de izinsiz gösteriye biber..
    12. Emniyet Müdürü Uzunkaya Yüksekova’yı..
    13. Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine..
    14. Gine Bissau'da genel seçimler
    15. Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin..
    16. Mansur Yavaş, Pursaklar'da..
    17. TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla..
    18. Küçük kızın Başkan Erdoğan sevgisi!..
    19. Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi..
    20. Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin..
    21. Alzheimer hastası kadın 2’nci kattan..
    22. Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te
    23. Mart’ta deniz keyfi
    24. İmamoğlu: “İstanbul bu ülkenin motoru..
    25. Antalya’da Sebahat Özaltın Ladies Golf..
    26. Sergen Yalçın: İki penaltı kaçıran..
    27. Maçın ardından
    28. Isparta’daki solucan gübresi üretim..
    29. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,..
    30. Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru