TİKA'dan Güney Sudanlı diplomatlara eğitim

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı iş birliğinde Ankara’da Güney Sudanlı diplomatlara eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diplomasi Eğitimi Programı (DEP) kapsamında "Diplomasi Akademisi" eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Güney Sudanlı 10 kişilik diplomat heyetine, Türk dış politikasının genel ilkeleri, çerçevesi ve ilgili ülke ile ikili ilişkileri anlatıldı.

Diplomatlara ayrıca ekonomi ve kamu diplomasisi, ikili-çok taraflı müzakereler, protokol, temsil, diplomatik misyon yönetimi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik gibi konularda eğitim verildi.

TİKA'yı da ziyaret eden diplomatlar, kurumun ülkelerinde düzenlediği projeler hakkında da bilgilendirildi.

Program kapsamında Afrikalı diplomatlara İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret etme fırsatı sunuluyor.





