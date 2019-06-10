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TİKA’dan, Gineli engelli ve yetimlere temiz içme suyu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine Dayanışma Sitesinde yaşayan engelli ve yetimlerin on beş yıllık su hasretini giderdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
TİKA’dan, Gineli engelli ve yetimlere temiz içme suyu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine Dayanışma Sitesinde yaşayan engelli ve yetimlerin on beş yıllık su hasretini giderdi.


Gine Sosyal Faaliyetler, Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanlığı’na bağlı olarak 1978 yılından beri Konakri’de faaliyet gösteren “Dayanışma Sitesi” fiziksel engelli Gine vatandaşlarının eğitilmesi ve sosyo-ekonomik hayata kazandırılmaları için çalışan bir kurum. Başlangıçta 74 aile için inşa edilmiş bulunan Dayanışma Sitesi bugün 477’si çocuk 236’sı engelli olmak üzere toplamda 729 kişiye (110 aileye) hizmet veriyor. Site sakinleri 15 yılı aşkın bir süredir temiz suya hasret bir şekilde yaşıyor. Su ihtiyaçlarını kilometrelerce uzaktan bidonlarla taşıyarak hayatta kalma mücadelesi veren engelli ve yetimlere TİKA yardım elini uzattı. Dayanışma Sitesine 12 ton su kapasiteli temiz içme suyu sistemi kuran TİKA engelli ve yetimlere can suyu oldu.


Site sakinlerinden bir bacağı engelli Gale Camara, “15 yılı aşkın bir süredir kilometrelerce uzaktan bidonlarla su taşıyorduk. Çalmadığımız kapı yalvarmadığımız kurum kalmadı. Ama elimizden tutan olmadı. TİKA Hızır gibi yetişti” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
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