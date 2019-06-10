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TİKA'dan Gineli engelli ve yetimlere su yardımı

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
TİKA'dan Gineli engelli ve yetimlere su yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gine'de yaşayan engelli ve yetimlere temiz içme suyu yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Konakri'deki Gine Dayanışma Sitesi'nde yaşayan engelli ve yetimlerin 15 yıllık su hasreti TİKA tarafından giderildi.

Su ihtiyaçlarını kilometrelerce uzaktan bidonlarla taşıyarak hayatta kalma mücadelesi veren engelli ve yetimlere TİKA tarafından 12 ton kapasiteli temiz içme suyu sistemi kuruldu.

Site sakinlerinden bir bacağı engelli Gale Camara, "15 yılı aşkın süredir kilometrelerce uzaktan bidonlarla su taşıyorduk. Çalmadığımız kapı yalvarmadığımız kurum kalmadı. Ama elimizden tutan olmadı. TİKA, hızır gibi yetişti." dedi.

Gine Sosyal Faaliyetler, Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanlığı'na bağlı olarak 1978'den bu yana Konakri'de faaliyet gösteren "Dayanışma Sitesi", fiziksel engelli Gine vatandaşlarının eğitilmesi ve sosyo-ekonomik hayata kazandırılmaları için faaliyet gösteriyor.

Başlangıçta 74 aile için inşa edilen Dayanışma Sitesi, bugün 477'si çocuk, 236'sı engelli olmak üzere toplamda 729 kişiye (110 aileye) hizmet veriyor.



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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
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