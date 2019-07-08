TİKA’dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim desteği TİKA koordinasyonunda Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına“mezbaha yönetimi” eğitimi verildi.

TİKA koordinasyonunda Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına“mezbaha yönetimi” eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda İstanbul’a gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına“mezbaha yönetimi” eğitimi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü uzmanları, İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Çekmece Et Kesimhanesi’nde Gineli uzmanlara mezbaha işletilmesi, denetlenmesi ve atık yönetimi konusunda bilgiler verdi. Eğitimin ardından İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan market ve kasaplarda uygulamalı denetimler yapıldı. Eğitim programı sonunda uzmanlara yönelik TİKA tarafından Atatürk Arboretum ve İstanbul’daki tarihi yerleri kapsayan bir kültür gezisi gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.