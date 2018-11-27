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TİKA'dan Gambiya'ya gıda güvenliği için destek

27 Kasım 2018 Salı 10:49
TİKA'dan Gambiya'ya gıda güvenliği için destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği, İşleme ve Pazarlama Kurumuna laboratuvar donanımı ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gambiya'nın önemli ihraç ürünü yer fıstığında zehirli ve kanserojen "aflatoksin" ile mücadele projesi kapsamında laboratuvar cihazları ve sarf malzemeleri temin edildiği bildirildi.

Ekipman ve malzeme teslim törenine Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA Banjul Program Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Eyigün, Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği İşleme ve Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Anthony G. Carvalho katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Yüceer, cihazların ve sarf malzemelerinin Türkiye tarafından TİKA vasıtasıyla temin edildiğini belirterek, bu cihazlarla yapılacak testlerle Gambiya'nın önemli gelir kaynağı olan yer fıstığı ve diğer tarım ürünlerinin güvenliğinin kontrol altına alınacağını ve katma değer sağlanacağını söyledi.

Ulusal Gıda Güvenliği İşleme ve Pazarlama Kurumu Genel Müdürü Anthony G. Carvalho, bu desteğin faydalı ve zamanında yapıldığına dikkati çekerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Kurum olarak aflatoksinin etkilerini hafifletmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Carvalho, bu cihazlar sayesinde önemli ilerleme kaydedebileceklerini dile getirdi.

TİKA Banjul Program Koordinatör Yardımcısı Eyigün de TİKA'nın Banjul ofisinin geçen ay faaliyete girmesiyle Ulusal Gıda Güvenliği, İşleme ve Pazarlama Kurumu ve ülkedeki diğer kurumlarla iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:49
  1. Gambiya
  2. Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği İşleme ve Pazarlama
  3. gıda güvenliği
  4. İsmail Sefa Yüceer
  5. Mehmet Akif Eyigün
  6. Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi

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