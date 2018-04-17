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TİKA'dan Filistin'i sevindiren yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli üniversite öğrencilerine 2 bin 500 tablet dağıttı.

17 Nisan 2018 Salı 08:07
TİKA'dan Filistin'i sevindiren yardım

Filistin Ulusal Okul Orkestrası'nın Nablus Ulusal Başarı Üniversitesindeki konserinde aynı zamanda TİKA'nın desteğiyle verilen tabletler için tören düzenlendi.

Öğrencilere 2 bin 500 adet tabletin dağıtıldığı törene Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Filistin'de eğitim sektörüne destek veren bazı uluslararası kurumların temsilcileri de katıldı.

Filistin Eğitim Öğretim Bakanı Sabri Saydam, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin programa ışık kattığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'e Filistinlilerin yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:07
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