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TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 2011 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi” eğitim serisinin bu yılki programı Ankara’da gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:02
TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 2011 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi” eğitim serisinin bu yılki programı Ankara’da gerçekleştirildi.


TİKA, birçok sektörde bilgi, beceri transferine ve yeni teknolojiler konusunda tecrübe paylaşımına destek sağlıyor. Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile gerçekleştirilen ortak proje ile Batı ve Orta Asya, Doğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesi ülkelerinden gelen katılımcıların enerji verimliliği etüt bilgi ve teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek, bölgede enerjinin verimli kullanılmasına ve karbondioksit (CO2) emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmak ve katılımcı kurumları enerji maliyetlerinin azaltılmasında uygulanabilir fırsatların belirlenmesi ve uygulanması konularında teşvik etmek amaçlanıyor.


TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can ve JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Temsilcisi Hideaki Matsuoka tarafından açılışı yapılan eğitim programı çerçevesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Moğolistan, Pakistan, Sırbistan, Ukrayna ve Romanya olmak üzere toplam 13 ülkeden katılım sağlayan 18 uzmana Enerji Verimliliği Uygulama Tesisi’nde iki hafta boyunca teori ve uygulamaya dayalı eğitim verildi. Ankara dışında Manisa ve İzmir’de de örnek uygulamaların incelendiği saha ziyaretleri düzenlendi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve JICA tarafından 2003 yılında başlatılan ve 2011 yılında TİKA’nın katılımıyla daha da güçlenen program başarılı “üçgen işbirliği” projeleri arasında yer almakta olup, enerji verimliliği alanında Türkiye’nin tecrübesinin kalkınma ortağı ülkelere etkin bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:02
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