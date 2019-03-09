TİKA’dan Çadlı polislere eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında Çadlı polislere eğitim verildi.

TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla, hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

“Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında, 2019 yılı eğitim programına dahil edilen ve Çad İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, Çad Emniyet Teşkilatı personeline, Türkiye tarafından hangi alanlarda eğitim işbirliğinin yapılacağının belirlenmesi amacıyla ülkeye yönelik ihtiyaç analizi ziyareti ile aynı hafta içinde “Temel İstihbarat Kavramları Kursu” gerçekleştirildi.

20 Çadlı polisin katıldığı kursta görsel ve uygulamalı eğitimler verildi. Kurs bitiminde düzenlenen sertifika törenine Türkiye Cumhuriyeti Çad BüyükelçisiErdal Sabri Ergen, Çad Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Benguela Guıdjınga, Türk heyeti, TİKA Çad Program Koordinatörü Melih Mücahid Ateş, eğitmenler, Çad Emniyet yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Türkiye ile Çad arasında tarih boyunca ilişkiler bulunduğunu ve iki ülke arasındaki dostluğun devam ettiğini ifade eden Çadlı yetkililer, Türkiye’nin tecrübesinden ve teknolojisinden yararlanmak istediklerini belirterek Türkiye’nin Çad’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde; 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Balkanlardan Arnavutluk ve Orta Asya’dan Kırgızistan’da polis gücüne eğitim verilmesiyle "Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi" başlatılmıştı. Proje ile polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye’nin güvenlik işbirliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde, Türk polislerince verilecek eğitimlerle, polislik alanında yaşanan gelişmelerden haberdar edilerek, Polis Teşkilatlarındaki değişimlerin hızlandırılması amaçlanıyor.