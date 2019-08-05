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TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek

TİKA, gönüllü elçileri vasıtasıyla ülkenin farklı noktalarındaki çiftçilere tohum, gübre ile tarım araç ve gereçleri ulaştırdı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:51
TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek

DAKAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Burkina Faso'ya gelen gönüllü öğrenciler çiftçilere tarım desteğinde bulundu.

Öğrenciler, TİKA'nın desteğiyle satın alınan domates, lahana, soğan, susam tohumu başta olmak üzere çeşitli ürünlere ait tohumlarla gübre ve ekipmanları, Tita, Kaya ve Pouytenga köylerindeki çiftçilere teslim etti.

Dağıtımın yapılacağı noktalara giden gönüllü ekip, burada yerel müzik ve danslar eşliğinde karşılandı.

Köylüler, gönüllülere tavuk ve horoz hediye etmek istese de öğrenciler hediyeleri kibar bir şekilde geri çevirerek yöredeki ihtiyaç sahiplerine verilmesini talep etti.

Öğrenciler, dağıtımın ardından köydeki çocuklara getirdikleri çeşitli hediyeleri takdim etti ve gençlerle futbol oynadı.

Nüfusun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Burkina Faso'da, sektörün ülke gelirine katkısı yüzde 40 civarında.

- 500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

Düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, sıtmayla mücadele kapsamında cibinlik dağıtımı, engelli zanaatkarlarla el işçilikleri alanında tecrübe paylaşımı ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.




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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:51
  1. Burkina Faso
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  5. Tarım
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